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Дания – Финляндия: где и когда смотреть матч Евро-2020

12 июня, 13:17

Любомир Луканюк

Поединок команд группы В состоится 12 июня в Копенгагене и начнется в 19:00 по киевскому времени

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Сегодня в Копенгагене произойдет историческое событие. Сборная Финляндии впервые сыграет на чемпионате Европы. Ее соперником будут победители Евро-1992 датчане.

Матч начнется в 19:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Дания – Финляндия. В режиме реального времени вы сможете следить за ключевыми событиями на поле, смотреть повторы голов и видео обзоры таймов.

На украинском телевидении матч Дания – Финляндия покажут в прямом эфире телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Кстати, во время Евро-2020 мы проводим конкурс на самую красивую девушку футболиста – голосуйте за Мисс Евро!

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Напомним, что вчера на Евро-2020 был сыгран первый матч. Италия разгромила Турцию – 3:0.

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