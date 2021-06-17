Дания – Бельгия: онлайн матча второго тура в группе В

Для одной из команд-хозяек чемпионата Европы встреча носит судьбоносный характер после поражения о Финляндии и потери Кристиана Эриксена

Сборная Бельгии / Фото: Reuters

В четверг на Евро проходит три поединка. Первый из них запланирован на 16:00 в Бухаресте. На нашем сайте – онлайн Украина – Северная Македония. Затем на поле в Копенгагене выйдут сборные Бельгии и Дании – соперники по группе В.

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Онлайн Дания – Бельгия

Расклады перед боем. Подопечным Каспера Хьюлманда после неудачи на старте в дуэли с финнами отступать некуда. Второе поражение может поставить крест на надеждах выйти в плей-офф. Бельгийцы же в статусе одного из фаворитов Евро-2020 чувствуют себя раскованнее. И если у хозяев из-за инцидента с сердцем не сможет играть Кристиан Эриксен, то у гостей наоборот – пополнение. Полузащитник МанСити Кевин де Брюйне, пропустивший встречу с россиянами, ожидается на поле в столице Дании.

Личные встречи. Впервые соперники сыграли между собой еще в 1922 году! С тех пор выиграли по шесть раз и трижды расходились ничьей. Интересно, что в рамках чемпионатов Европы Дания побеждала трижды, Бельгия – дважды. Но вот последние два "свидания", в рамках Лиги наций, остались за "дьяволами".

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Прогнозы. Букмекеры FAVBET преимущество отдают сборной Бельгии, хотя парни Роберто Мартинеса играют в гостях. На нее можно поставить с коэффициентом 2.03, на Данию – 4.20, на ничью – 3.35. На двоих соперники забьют два или три мяча.

Где смотреть. На украинском телевидении прямую трансляцию ведут два профильных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало эфира – в 18:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Рефери матча – 48-летний нидерландец Бьорн Кейперс. Его ассистенты на линиях и видеопомощник – соотечественники, а вот четвертый судья – швед Андреас Экберг.

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Вспомним, как Дания неожиданно уступила Финляндии и потеряла Эриксена: