Дания – Бельгия: где и когда смотреть судьбоносный матч Евро-2020

Для скандинавской команды очень важно взять хотя бы очко, чтобы не потерять шансы на выход в 1/8 финала, хотя против Лукаку и де Брюйне будет непросто

Сборная Бельгии / Фото: Reuters

Сегодня на чемпионате Европы проходит три интересных поединка в двух группах. На нашем сайте уже идет онлайн Дания – Бельгия. Эти команды представляют квартет В, в котором также выступают финны и россияне.

Датчане и бельгийцы сыграют в Копенгагене. Стартовый свисток нидерландского рефери Бьорна Кейперса прозвучит в 19:00. На украинском телевидении прямую трансляцию ведут два профильных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало эфира – в 18:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

На данный момент сборная Дании отстает от всех конкурентов по группе. Правда, сыграла всего один матч, как и Бельгия. При этом фаворитом считаются гости. Тем не менее парням Каспера Хьюлманда очень желательно хотя бы не проиграть сегодня.

Реклама

Читайте прогноз и котировки на матч Дания – Бельгия.

Напомним, что в последнем туре скандинавы третий матч подряд проведут на своем поле. В дуэли с гостями из России они могут пробиться в плей-офф хотя бы с третьего места.

Вспомним, как Бельгия разгромила Россию в Питере: