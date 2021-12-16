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Дань уважения: Диего Марадона будет встречать гостей столицы Аргентины

Александр Трикиша
16 декабря, 10:20
В аэропорту Буэнос-Айреса установили статую легендарного футболиста Диего Марадоны. Он будет первым встречать гостей столицы Аргентины

Памятник Диего Марадоне в Буэнос-Айресе / Фото: Twitter

Статуя Диего Марадоны в натуральную величину была открыта в среду, 15 декабря, в международном аэропорту Эсейса, самом крупном в Аргентине.

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"Эта статуя – просто жест признательности и дань уважения великому футболисту, который доставил безграничную радость аргентинцам и любителям футбола со всей планеты", – сказал президент Airports Argentina 2000 Мартин Эрнекян.

Скульптура Марадоны сделана с помощью 3D-печати из полиэтилентерефталата и раскрашена краской как будто памятник сделан из металла, сообщает depor.com.

Фото: REUTERS/Enrique Marcarian

Напомним, что некоторое время назад, в годовщину смерти Марадоны, в Неаполе состоялась церемония открытия монумента легендарному футболисту. Памятник в натуральную величину временно установили перед стадионом Наполи.

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В Неаполе открыли памятник Диего Марадоне / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет скончался Диего Армандо Марадона. Сообщалось, что он умер в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.