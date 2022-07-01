Далее без Украины. Последняя наша теннисистка покидает Уимблдон

Леся Цуренко (слева) проиграла Юле Нимайер (справа) на Уимблдоне

На Уимблдоне проходят матч 3-го раунда в мужском и женском одиночных турнирах. Сегодня на корт вышла единственная украинка, которая дошла до этой стадии.

Леся Цуренко в прошлом раунде прошла соотечественницу Ангелину Калинину и вышла на Юле Нимайер. В прошлом круге немка прошла третью ракетку мира Анетт Контавейт и была фавориткой в битве с украинкой.

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Свое превосходство она доказала и на деле, хотя один сет Лесе она отдала. После 6:4 в первом сете Нимайер уступила 6:3, однако в последнем сете с тем же счетом 6:3 добила украинку.

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В течение поединка Цуренко совершила лишь один эйс и допустила пять двойных ошибок. Теперь же Уимблдон продолжится без украинок, а Нимайер в следующем раунде сыграет с Хитер Уотсон или Кайей Йуван.

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Главной же фавориткой турнира остается лидер рейтинга WTA Ига Свентек. Полячка прошла уже два круга и довела свою победную серию до 37-ми поединков подряд.