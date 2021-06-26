Дал чаевых на квартиру в Киеве: звезда Боруссии покутил с друзьями на отдыхе

Нападающий немецкого клуба Эрлинг Холанд на отдыхе в Греции погулял в ресторане на 500 тысяч евро, а официантам оставил на чай 30 тысяч евро

Эрлинг Холанд на отдыхе в Греции / Фото: Instagram

Лучший нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд отпуск проводит в Греции. Сборная Норвегии не попала на Евро-2020, а значит, футболист имеет кучу свободного времени.

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Как утверждает Sportime, за несколько часов в греческом ресторане Эрлинг погулял на 500 тысяч евро.

Больше половины у 20-летнего Холанда ушло на шампанское – он приобрел для себя и друзей, в числе которых был игрок МанСити Рияд Марез, четыре бутылки по 70 тысяч евро за каждую.

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Щедрым был футболист и с обслуживающим персоналом. Он оставил 30 тысяч евро чаевых. За такие чаевые можно купить простенькую квартиру в Киеве.

В прошлом сезоне Холанд сыграл за Боруссию 41 встречу, забил 41 мяч и сделал 12 результативных передач.

Отметим, что весной сразу после матча МанСити – Боруссия (2:1) у Холанда взял автограф румынский арбитр Октавиан Шовре. И хотя таким образом рефери хотел помочь центру, занимающемуся терапией больных аутизмом, судью ждала дисквалификация.