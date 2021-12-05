Цыганский король ответит за длинный язык: Усик раскусил тактику Фьюри

Усик vs Фьюри / Фото: Reuters
Будущий бой за звание абсолютного чемпиона между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри вызывает огромный ажиотаж среди фанатов бокса. Насколько поведение такого эпатажного бойца, как Фьюри, может дезориентировать соперника, рассказал украинский чемпион.
Читайте также: Кто сильнейший супертяж всех времен? Промоутер Фьюри дал ответ на вопрос
"Очень важно быть психологически готовым. Смотрите, какой тренд мира. Трешток. Обзывают друг друга… Это остается где-то внутри. Взять листик, смять его... Если вы мнете – это оскорбление. Потом, расправленный лист уже не будет прежним, ровным, он будет помятым. Извинились вроде бы, но все равно он помятый.
Конкретно мое мнение – это просто глупости, хайп. Он не может чем-то другим завлечь – техникой, красивым поведением, передвижением, боксом, борьбой, и он пытается таким образом привлечь к себе внимание и обзывает противника.
Но тут же возьмем, например, Тайсона Фьюри. Он это все специально говорит для того, чтобы как-то дезориентировать своего оппонента, чтобы он думал не о бое, не о своей подготовке, а думал о том, как он его обзывал.
Мы иногда смотрим, и спортсмены не видят границ в обзывании. Это грязь. И чаще всего, возможно, не сразу, но житие такая штука, что рано или поздно вы будете отвечать за длинный язык.
Наверное, абсолютного чемпиона в двух весах не было. Значит, будет. Будем трудиться, будем добиваться результата", – сказал Усик на фан-встрече с детьми.
Отметим, что вероятность увидеть схватку двух супертяжей современности между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри возрастает. По словам Боба Арума, бой можно будет провести в марте следующего года в Саудовской Аравии.
Но для начала нужно откупиться от Энтони Джошуа, у которого есть опция обязательного реванша с украинцем после сентябрьского поражения в Лондоне.