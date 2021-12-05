Циганський король відповість за довгий язик: Усик розкусив тактику Ф'юрі

Усик vs Ф'юрі / Фото: Reuters

Майбутній бій за звання абсолютного чемпіона між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі викликає величезний ажіотаж серед фанатів боксу. Наскільки поведінка такого епатажного бійця, як Ф'юрі, може дезорієнтувати суперника, розповів український чемпіон.

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"Дуже важливо бути психологічно готовим. Дивіться, який тренд світу. Трешток. Обзивають один одного… Це залишається десь всередині. Взяти листок, зім'яти його... Якщо зім'яли – це образа. Потім розправлений лист уже не буде колишнім, рівним, він буде пом'ятим. Вибачилися начебто, але все одно він пом'ятий.

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Конкретно моя думка – це просто дурниці, хайп. Він не може чимось іншим залучити – технікою, гарною поведінкою, пересуванням, боксом, боротьбою, і він намагається таким чином привернути до себе увагу та обзиває супротивника. Але у той же час візьмемо, наприклад, Тайсона Фьюрі. Він це все спеціально говорить для того, щоб дезорієнтувати свого опонента, щоб він думав не про бій, не про свою підготовку, а думав про те, як він його обзивав.

Ф'юрі впевнений, що він єдиний чемпіон / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Ми іноді дивимось, і спортсмени не бачать кордонів у обзиванні. Це бруд. І найчастіше, можливо, не відразу, але життя така штука, що рано чи пізно ви відповідатимете за довгий язик. Напевно, абсолютного чемпіона у двох вагових категоріях не було. Значить буде. Працюватимемо, добиватимемося результату", – сказав Усик на фан-зустрічі з дітьми.

Ф'юрі і Усик. Вболівальники чекають цей бій / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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Зазначимо, що ймовірність побачити бій двох супертяжів сучасності між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі зростає. За словами Боба Арума, бій можна буде провести у березні наступного року у Саудівській Аравії.

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