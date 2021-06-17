Цыганков возвращается в состав: заявка Украины на матч с Северной Македонией

В заявку на матч против Северной Македонии не попали Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус. Зато в состав вернулся Виктор Цыганков, пропустивший матч против Нидерландов

Украинцы готовятся ко второму матчу на Евро-2020 / Фото: REUTERS

Тренерский штаб сборной Украины назвал заявку на матч против Северной Македонии во втором туре Евро-2020. Матч состоится сегодня, начало – в 16:00. Смотреть Украина – Северная Македония можно с помощью нашего онлайна.

Заявка сборной Украины на матч с Северной Македонией:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14 Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 19 Артем Беседин, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин, 24 Александр Тимчик, 26. Артем Довбик.

С тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на игру с Северной Македонией не вошли Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус, сообщает УАФ.

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Ранее мы приводили прогноз погоды во время матча Украина – Северная Македония. Украина на третьем Евро подряд может попасть под ливень. Два предыдущих случая завершились для нашей команді поражениями. Шева надеется, что в этот раз игру не придется останавливать.

Как Украина стартовала на Евро-2020: