15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Цыгане захватили, но мы его вызволим: брат Усика в плену

Алексей Андрейцев
15 февраля, 00:30
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик наконец-то получил недостающий чемпионский пояс. Еще один нужно забрать у "цыган"

Усик получил пояс WBA и открывает охоту на титул Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Усик завоевал титулы в поединке против Энтони Джошуа в сентябре прошлого года. Однако сами пояса пришлось немного подождать, ведь они делаются именные.

Читайте также: Усик – чемпион! Такого трофея у боксера еще не было

Реклама

Последним в коллекцию Усика прибыл пояс WBA Super. Осталось добавить только титул WBC, который принадлежит Тайсону Фьюри.

"Малой, добро пожаловать домой. Я отвезу тебя домой, ты познакомишься со своими братьями, которые тебя давно ждут.

Единственный наш брат где-то ходит… цыгане его захватили, но мы его вызволим", – пошутил Усик, намекая на прозвище Фьюри "Цыганский король".

Кстати, ранее появилась информация, что Тайсон Фьюри не имеет боксерской лицензии: неожиданная преграда на пути к Усику. Чемпион мира по версии WBC в следующем поединке должен встретиться со своим соотечественником Диллианом Уайтом. Но бой может не состояться.