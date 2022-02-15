Цыгане захватили, но мы его вызволим: брат Усика в плену

Усик получил пояс WBA и открывает охоту на титул Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Усик завоевал титулы в поединке против Энтони Джошуа в сентябре прошлого года. Однако сами пояса пришлось немного подождать, ведь они делаются именные.

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Последним в коллекцию Усика прибыл пояс WBA Super. Осталось добавить только титул WBC, который принадлежит Тайсону Фьюри.

"Малой, добро пожаловать домой. Я отвезу тебя домой, ты познакомишься со своими братьями, которые тебя давно ждут. Единственный наш брат где-то ходит… цыгане его захватили, но мы его вызволим", – пошутил Усик, намекая на прозвище Фьюри "Цыганский король".

Кстати, ранее появилась информация, что Тайсон Фьюри не имеет боксерской лицензии: неожиданная преграда на пути к Усику. Чемпион мира по версии WBC в следующем поединке должен встретиться со своим соотечественником Диллианом Уайтом. Но бой может не состояться.