Цигани захопили, але ми його визволимо: брат Усика в полоні

Усик отримав пояс WBA і відкриває полювання на титул Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Усик завоював титули у поєдинку проти Ентоні Джошуа у вересні минулого року. Проте самі пояси довелося почекати, адже вони робляться іменними.

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Останнім у колекцію Усика прибув пояс WBA Super. Залишилося додати лише титул WBC, що належить Тайсону Ф'юрі.

"Малий, ласкаво просимо додому. Я відвезу тебе додому, ти познайомишся зі своїми братами, які на тебе давно чекають. Єдиний наш брат десь ходить... цигани його захопили, але ми його визволимо", – пожартував Усик, натякаючи на прізвисько Ф'юрі "Циганський король".

До речі, раніше з'явилася інформація, що Тайсон Ф'юрі не має боксерської ліцензії: несподівана перешкода на шляху до Усика. Чемпіон світу за версією WBC у наступному поєдинку має зустрітися зі своїм співвітчизником Ділліаном Вайтом. Але бій може не відбутися.