Чудовищная авария на первом круге IndyCar: столкнулись сразу шесть болидов

Фото: USA TODAY Sports
Старт знаменитой серии автогонок IndyCar Series в Техасе ознаменовался чудовищной аварией. Уже на первом круге столкнулись сразу шесть болидов. Больше всего не повезло Конору Дейли, чей автомобиль после столкновения перевернулся и пролетел на крыше сотню метров.
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Удивительно, но в этой жуткой аварии никто серьезно не пострадал, если не считать полностью разбитые болиды у некоторых пилотов, сообщает nbcsports.com.
На днях мы писали, что мотогонщик попал в чудовищную аварию на скорости в 160 км/ч, а затем встал и пошел. Во время свободной практики перед Гран-при Испании мотогонщик Марк Маркес попал в аварию на высокой скорости, но чудом остался жив и даже сам смог покинуть место инцидента.
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