"Что ж ты, фраер, сдал назад?": Джошуа готов взять отступные за отказ от реванша с Усиком

Фьюри vs Усик, Джошуа в сторонке / Фото: REUTERS

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа готов отказаться от реванша с украинцем Александром Усиком, сообщает The Telegraph. Британец согласен взять отступные в размере 20 миллионов долларов и тем самым не препятствовать организации мегафайта между Усиком и Фьюри.

По данным источника, суперпоединок за звание абсолютного чемпиона мира может состояться на Ближнем Востоке.

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Кроме 20 миллионов долларов, Эй-Джей получит еще один бонус – право первым сразиться с победителем боя Усик – Фьюри.

Энтони Джошуа / Фото: Instagram

Еще одной проблемой на пути организации мегафайта является Диллиан Уайт – обязательный претендент на титул Фьюри. Промоутерам придется договариваться за его отказ.

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Похоже на то, что в ближайшие дни мы узнаем, с кем будет боксировать украинец Александр Усик – с Эй-Джеем или Фьюри. Сроки уже поджимают.

Усик и Фьюри встретились на поединке Ломаченко против Комми / Фото: Twitter

Ранее мы сообщали, что Джошуа вовсю готовится к реваншу с Усиком. Британец показал, как отрабатывает коронную серию из семи ударов. Изюминкой комбинации стал удар по печени.