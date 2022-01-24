"Что ж ты, фраер, сдал назад?": Джошуа готов взять отступные за отказ от реванша с Усиком

Фьюри vs Усик, Джошуа в сторонке / Фото: REUTERS
Экс-чемпион мира Энтони Джошуа готов отказаться от реванша с украинцем Александром Усиком, сообщает The Telegraph. Британец согласен взять отступные в размере 20 миллионов долларов и тем самым не препятствовать организации мегафайта между Усиком и Фьюри.
По данным источника, суперпоединок за звание абсолютного чемпиона мира может состояться на Ближнем Востоке.
Кроме 20 миллионов долларов, Эй-Джей получит еще один бонус – право первым сразиться с победителем боя Усик – Фьюри.
Еще одной проблемой на пути организации мегафайта является Диллиан Уайт – обязательный претендент на титул Фьюри. Промоутерам придется договариваться за его отказ.
Похоже на то, что в ближайшие дни мы узнаем, с кем будет боксировать украинец Александр Усик – с Эй-Джеем или Фьюри. Сроки уже поджимают.
Ранее мы сообщали, что Джошуа вовсю готовится к реваншу с Усиком. Британец показал, как отрабатывает коронную серию из семи ударов. Изюминкой комбинации стал удар по печени.