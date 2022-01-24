24 января 15:30 Онлайн
Шахтер --
Вольфсбергер --
26 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Египет --
27 января 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глимт --
28 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Шахтер Солигорск --
31 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Црвена Звезда --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

"Что ж ты, фраер, сдал назад?": Джошуа готов взять отступные за отказ от реванша с Усиком

Сергей Шаховец
24 января, 09:43
А это означает, что в ближайшее время фанаты бокса увидят схватку, о которой мечтают – поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком

Фьюри vs Усик, Джошуа в сторонке / Фото: REUTERS

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа готов отказаться от реванша с украинцем Александром Усиком, сообщает The Telegraph. Британец согласен взять отступные в размере 20 миллионов долларов и тем самым не препятствовать организации мегафайта между Усиком и Фьюри.

По данным источника, суперпоединок за звание абсолютного чемпиона мира может состояться на Ближнем Востоке.

Реклама

Кроме 20 миллионов долларов, Эй-Джей получит еще один бонус – право первым сразиться с победителем боя Усик – Фьюри.

Энтони Джошуа / Фото: Instagram

Еще одной проблемой на пути организации мегафайта является Диллиан Уайт – обязательный претендент на титул Фьюри. Промоутерам придется договариваться за его отказ.

Реклама

Похоже на то, что в ближайшие дни мы узнаем, с кем будет боксировать украинец Александр Усик – с Эй-Джеем или Фьюри. Сроки уже поджимают.

Усик и Фьюри встретились на поединке Ломаченко против Комми / Фото: Twitter

Ранее мы сообщали, что Джошуа вовсю готовится к реваншу с Усиком. Британец показал, как отрабатывает коронную серию из семи ударов. Изюминкой комбинации стал удар по печени.

Реклама