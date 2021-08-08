Что за день! Украинский герой Олимпиады неожиданно получил еще две медали

Михаил Романчук с женой и новыми медалями / Фото: Instagram
Вместе с женой-легкоатлеткой Мариной, родственниками и друзьями пловец Михаил Романчук душевно отметил 25-летие в кондитерской в Хмельницком. Там имениннику приготовили торт со свечами, которые он с двух попыток таки задул, а также подарили сладкие копии добытых им в Токио медалей.
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"Что за день!" – написал у себя в Instagram Михаил Романчук
"Ты самое прекрасное, что есть в моей жизни. Спасибо тебе за все, душа моя. С тобой моя жизнь полна красок и любви. Оставайся таким всегда!" – таким постом поздравила Михаила его жена Марина Бех-Романчук
Напомним, Михаил Романчук на Играх-2020 взял сначала бронзу в заплыве на 800 метров, а затем добавил к ней серебро на 1500 метров.
Его супруга, Марина Бех-Романчук, заняла пятое место в прыжках в длину, сделав 5 заступов в 6 попытках.
Романчук с "серебром" Олимпиады / Фото: Reuters
Марина Бех-Романчук в Токио без медали / Фото: Reuters
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