Что в тарелке Криштиану? Игроки МЮ перестали есть пирожные, увидев меню Роналду

Роналду в отличной форме

Вратарь Манчестер Юнайтед Ли Грант рассказал о том, чем питается звездный новичок клуба Криштиану Роналду.

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"Обычно после командного ужина мы могли себе позволить съесть пирожное или что-то в этом духе. Но в прошлую пятницу никто из игроков к ним не прикоснулся, так как все смотрели на то, что в тарелке Криштиану. Там были киноа, авокадо и сваренные вкрутую яйца. Этот парень в потрясающей форме", – сказал Грант в подкасте talkSPORT.

Напомним, в своем первом же матче после возвращения в Англию португалец оформил дубль.

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Роналду уже играл за Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год. За это время португалец забил 118 голов в 292 играх.

С МЮ Криштиану три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок Англии.

В 2008 году Роналду вместе с Манчестер Юнайтед стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.