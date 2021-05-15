Что творят эти ноги! Европа пала перед натиском украинских русалок, у которых 8 медалей!

15 мая на соревнованиях в Будапеште сборная Украины стала чемпионом континента в хайлайте и получила Кубок лучшей команды турнира

Сборная Украины по синхронному плаванию выиграла Европу/Фото ukrsynchro

Фантастически успешным получился чемпионат Европы по водным видам для украинских синхронисток. Сегодня они завоевали 8-ю медаль в Будапеште. Украинская сборная стала чемпионом континента в хайлайте и получила Кубок лучшей команды турнира. Ранее соло Марты Федины принесло историческую победу на Евро.

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В составе золотой команды Украины на турнире выступали Марина и Владислава Алексеевы, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно, Вероника Гришко, Анна Носова. Запасными остались Алеся Деревянченко и София Мациевская.

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До турнира в Будапеште на европейских первенствах украинские синхронистки дважды были лучшими в комбинации и один раз – в произвольной программе.

Ранее мы рассказывали, что украинская чемпионка создает шедевры не только ногами.

А также давали соблазнительные фото украинской звезды водного Евро в Венгрии.

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