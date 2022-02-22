Что скажет любовница Путина? Российские гимнастки испугались ехать на соревнования в Киев

Российские гимнастки провалили Олимпиаду в Токио / Фото: Reuters

Такое заявление сделала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды России Ирина Винер-Усманова.

"В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет", – цитирует Винер-Усманову rsport.ria.ru.

Интересно, будет ли реакция знаменитой гимнастки Алины Кабаевой, которая ранее заявляла, что нужно отменять турниры, куда не допускают Россию.

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Напомним, в 2013 году Владимир и Людмила Путины объявили о разводе спустя 30 лет брака. Новой, тайной женой Путина СМИ уже давно называют Алину Кабаеву, по данным медиа, родившую ему двух сыновей и дочку. Путин и Кабаева это отрицают.

Ранее на фоне эскалации конфликта на Донбассе появились слухи, что УЕФА может лишить Россию финала Лиги чемпионов, который должен принимать Санкт-Петербург. Но УЕФА не видит оснований для переноса матча.

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Тем не менее, в Великобритании жестко заявили, что УЕФА обязан перенести финал Лиги чемпионов из России.

Что происходит

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

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Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР". Запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен решением России о признании так называемых "ЛДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина однозначно квалифицирует последние действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства.