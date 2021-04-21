Что это за богиня? Знойная украинская волейболистка открыла пляжный сезон

Дарья Дуденок завершила сезон в чемпионате Украины и отправилась в отпуск в Шарм-эль-Шейх, демонстрируя свою идеальную фигуру на египетских пляжах

Либеро Дарья Дуденок, безусловно, одна из самых красивых волейболисток Украины. Девушка становилась чемпионкой Украины в составе Химика, брала трофеи с нынешним лидером женской лиги Прометеем. А теперь защищает цвета Полесья. Однако сезон уже закончился, и девушка отправилась греться на пляжах солнечного Египта.

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"Ой, ой. Что это за богиня?", – пишут Дуденок поклонники. А иностранцы признаются, что ради нее следят на чемпионатом Украины.

Дарья – воспитанница Киевского областного лицея-интерната физкультуры. Девушка очень популярна в социальной сети Тик Ток, где ее ролики набирают тысячи лайков и массу просмотров.

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Девушке было 12 лет, когда она решила пойти на волейбол: "Я до этого занималась другими видами спорта – становилась первой и уходила. А вот на волейболе мне сказали, что я "деревянная" и никогда не буду играть на серьезном уровне. Прихожу домой после этого и говорю: "Мам, я хочу на чемпионат мира". Папа начал со мной заниматься, уделял много времени, ходил со мной на тренировки. Со временем пригласили в спортинтернат в Белой Церкви. Иду к своей цели".

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