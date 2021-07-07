Чрезвычайная ситуация в Токио накануне Олимпиады: что происходит в Японии

За 12 дней до старта летних Олимпийских игр-2020 власти Японии собираются ввести в Токио режим чрезвычайной ситуации из-за роста случаев коронавируса в стране

Олимпийцы прилетают в Токио / Фото: Reuters

Власти Японии рассматривают вопрос о введении в Токио режима чрезвычайной ситуации. А ведь уже 23 июля в столице Страны восходящего солнца должны стартовать летние Олимпийские игры, которые продлятся до 8 августа. Ранее женщина с пистолетом пыталась потушить олимпийский огонь – жители Японии протестуют против Игр.

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Как сообщает издание Sankei Shimbun, сейчас в Токио и еще девяти префектурах действует режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом, который заканчивается 11 июля. После его окончания, как ожидается, будет объявлен режим ЧС, так как в последние две недели в Японии отмечается стремительный рост COVID-19. 7 июля зафиксировано 920 случаев.

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Подготовка к Олимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

Также стало известно, что главное шоу года пройдет без зрителей: кого пустят на церемонию открытия ОИ-2020. Во время открытия Олимпиады правительство Японии собирается пустить на трибуны 23 июля только VIP-персон, среди которых представители МОК, дипломаты и спонсоры.