Четыре украинки сыграют на Уимблдоне. Расписание матчей первого раунда

Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская сыграют на Уимблдоне

Уже завтра стартует третий турнир Большого Шлема в году. С 27 июня по 10 июля на турнире Уимблдон сразятся лучшие теннисисты мира, которые представляют цивилизованные страны.

В этом году событие пройдет без спортсменов из России и Беларуси. Британцы не захотели наблюдать за игроками, которые представляют фашистские страны.

Реклама

Это вызвало реакцию у ATP, которая решила показать "внеполитичность" и отказалась начислять очки за Уимблдон-2022. Теннисисты из Украины все же выступят на турнире.

В мужском одиночном сегменте наших спортсменов не будет, тогда как в женском стартуют аж четыре наши представительницы. Лучшая представительница Украины Ангелина Калинина начнет свой путь с Анны Бондар из Венгрии.

Читайте также: Украинец взбешен отношением к оккупантам

Реклама

В случае победы спортсменка уже в следующем раунде может сразиться с другой украинкой Лесей Цуренко. Для этого ей необходимо преодолеть сопротивление Джоди Беррейдж из Великобритании.

В той же половине стартует и Марта Коcтюк. Ее соперницей в первом раунде будет также британка – Кети Свон. В первой половине сетки из Украины будет лишь Даяна Ястремская, которой предстоит сразиться с румынкой Аной Богдан. Расписание следующее:

27 июня, 13:00. Джоди Беррейдж – Леся Цуренко

27 июня, 13:00. Ангелина Калинина – Анна Бондар

27 июня, 19:00. Марта Костюк – Кети Свон

28 июня, 13:00. Ана Богдан – Даяна Ястремская