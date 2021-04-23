Четыре любви в жизни Шевченко: исповедь легенды украинского футбола

Главный тренер сборной Украины и обладатель Золотого мяча считает, что пришло время оглянуться и все рассказать в своей автобиографии Мягкая сила

Андрей Шевченко / Фото: Instagram

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в преддверии выхода автобиографии сделал интригующий анонс своей книги. Выйдет она уже 29 апреля. Правда, на итальянском языке – в сотрудничестве с журналистом Алессандро Альчато. Книга называется "Мягкая сила: моя жизнь, мой футбол". Ее можно заказать за 18 евро.

"У меня в жизни было четыре футбольные любви: Динамо, Милан, Челси и сборная Украины. Недалеко от моего дома взорвалась Чернобыльская атомная электростанция, сделав радиоактивным мяч, с которым мы, дети, играли. Сначала я жил в Советском Союзе, а потом в своей независимой Украине. Я потерял много друзей на улице, которые были увлечены более сильными искушениями. Меня спасли спорт и семья", – написал Шевченко на странице в Instagram

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"На своем пути я познакомился с необычными людьми, без которых я бы не стал тем, кем я являюсь сегодня. Были победы и поражения. Это была огромная жертва ради работы – единственного известного мне способа воплотить мечты в реальность. Пришло время оглянуться и все рассказать. Чтобы поблагодарить тех, кто сопровождал меня. Я бы никогда не сделал это в одиночку"

Андрей Шевченко и Дидье Дрогба / Фото: Getty Images

44-летний наставник национальной сборной отмечает, что Forza Gentile написана совместно с его другом Алессандро Альчато: "Эта книга – ящик всех моих эмоций, всей моей жизни, спортивной или нет. В книжных магазинах Италии с 29 апреля (а вскоре и во многих других странах)".

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