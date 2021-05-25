Четверо на одного: врачи не спасли избитого бойца ММА

Новозеландский боец Фау Вейк / Фото: Instagram
25-летний боец ММА из Новой Зеландии Фау Вейк погиб в результате уличного нападения в Окленде.
Об этом сообщает MMAFighting.
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Вейк стал жертвой нападения со стороны четырех человек, которое произошло 16 мая. С тех пор за его жизнь боролись врачи, которым так и не удалось спасти спортсмена.
Все четверо подозреваемых уже задержаны полицией, им предъявлены обвинения.
У Вейка остались четырехлетняя дочь и трое братьев, которые занимаются боевыми искусствами.
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья и Дэн Хукер, известный по выступлениям в этой же организации, были среди товарищей по команде Вейка, и уже почтили память погибшего сообщениями в социальных сетях.
Как отметил один из тренеров Вейка, за несколько часов до трагедии тот спарринговал с Адесаньей и одержал верх над чемпионом UFC.
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