21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
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Черноморец – Шахтер: онлайн матча чемпионата Украины

Александр Трикиша
21 августа, 11:56
В субботу, 21 августа, пройдет матч 5-го тура чемпионата Украины: одесский Черноморец примет донецкий Шахтер. Мы проведем онлайн матча с видео голов

Шахтер сыграет с Черноморцем / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Встреча пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец" и начнется в 19:30.

ОНЛАЙН ЧЕРНОМОРЕЦ – ШАХТЕР

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Черноморец лишь в предыдущем туре сумел одержать первую победу в новом сезоне, обыграв в гостях Мариуполь (3:2). Команда из Одессы сразу же поднялась на 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Шахтер в предыдущем туре обыграл Металлист-1925 (2:0), а посреди недели одолел Монако (1:0) в Лиге чемпионов.

Кстати, в следующую среду "горняки" проведут ответную встречу с французами за выход в группу ЛЧ, поэтому сегодня главный тренер команды Роберто Де Дзерби может дать отдохнуть некоторым лидерами.

Добавим, что 14 игроков Черноморца арендованные у Динамо, а тренирует команду экс-тренер дубля киевлян Юрий Мороз, что добавляет поединку отдельной интриги. Возможно у этих футболистов на матч против шахтера будет дополнительная мотивация.

Букмекеры о матче Черноморец – Шахтер:

Тем не менее, букмекеры не верят, что Черноморец сможет отобрать очки у Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.23, на ничью – 6.30, на победу одесситов – 11.50.

Где смотреть матч Черноморец – Шахтер:

Матч Черноморец – Шахтер в прямом эфире покажут на канале "Футбол 2" который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 19:30.

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