Черноморец – Шахтер: онлайн матча чемпионата Украины

Шахтер сыграет с Черноморцем / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Встреча пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец" и начнется в 19:30.

ОНЛАЙН ЧЕРНОМОРЕЦ – ШАХТЕР

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Черноморец лишь в предыдущем туре сумел одержать первую победу в новом сезоне, обыграв в гостях Мариуполь (3:2). Команда из Одессы сразу же поднялась на 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Шахтер в предыдущем туре обыграл Металлист-1925 (2:0), а посреди недели одолел Монако (1:0) в Лиге чемпионов.

Кстати, в следующую среду "горняки" проведут ответную встречу с французами за выход в группу ЛЧ, поэтому сегодня главный тренер команды Роберто Де Дзерби может дать отдохнуть некоторым лидерами.

Добавим, что 14 игроков Черноморца арендованные у Динамо, а тренирует команду экс-тренер дубля киевлян Юрий Мороз, что добавляет поединку отдельной интриги. Возможно у этих футболистов на матч против шахтера будет дополнительная мотивация.

Букмекеры о матче Черноморец – Шахтер:

Тем не менее, букмекеры не верят, что Черноморец сможет отобрать очки у Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.23, на ничью – 6.30, на победу одесситов – 11.50.

Где смотреть матч Черноморец – Шахтер:

Матч Черноморец – Шахтер в прямом эфире покажут на канале "Футбол 2" который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 19:30.