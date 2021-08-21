Чорноморець – Шахтар: онлайн матчу чемпіонату України

Шахтар зіграє з Чорноморцем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Зустріч пройде в Одесі на стадіоні "Чорноморець" і розпочнеться о 19:30.

ОНЛАЙН ЧОРНОМОРЕЦЬ – ШАХТАР

Чорноморець лише в попередньому турі зумів здобути першу перемогу в новому сезоні, обігравши в гостях Маріуполь (3: 2) . Команда з Одеси відразу ж піднялася на 12-е місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Шахтар в попередньому турі обіграв Металіст-1925 (2: 0), а посеред тижня здолав Монако (1: 0) в Лізі чемпіонів .

До речі, в наступну середу "гірники" проведуть матч-відповідь з французами за вихід в групу ЛЧ, тому сьогодні головний тренер команди Роберто Де Дзербі може дати відпочити деяким лідерами.

Додамо, що 14 гравців Чорноморця орендовані у Динамо , А тренує команду екс-тренер дубля киян Юрій Мороз, що додає поєдинку окремої інтриги. Можливо у цих футболістів на матч проти шахтаря буде додаткова мотивація.

Букмекери про матч Чорноморець – Шахтар:

Проте, букмекери не вірять, що Чорноморець зможе відібрати очки у Шахтаря: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі – 1.23, на нічию – 6.30, на перемогу одеситів – 11.50.

Де дивитися матч Чорноморець – Шахтар:

Матч Чорноморець – Шахтар в прямому ефірі покажуть на каналі "Футбол 2" який доступний за допомогою сервісу OLL.TV . Трансляція розпочнеться о 19:30.