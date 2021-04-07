Чемпионат Украины ужимают: смотрите, когда станет известен победитель УПЛ

Нынешний сезон в украинской Премьер-лиге завершится раньше времени из-за сборной страны, которая в июне сыграет на Евро-2020. Руководители национальной команды попросили больше времени для подготовки, и клубы УПЛ были не против.

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"Так, большинство клубов УПЛ пошло навстречу сборной и согласилась сжать сроки чемпионата. Окончательное, а в данном случае формальное решение – за Исполкомом УАФ. Поэтому можно констатировать, что предпоследний тур УПЛ сместится на 5 мая, а последний состоится 9-го числа", – написал в своем в Twitter журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас

Сергей Кривцов на разминке / Фото: Reuters

Отметим, что на 12 мая 2021 года запланирован финал Кубка Украины. А финальная часть чемпионата Европы начнется 11 июня. В группе команда Андрея Шевченко сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17-го) и Австрией (21-го).

За шесть туров до финиша УПЛ Динамо опережает Шахтер на 7 очков. По мнению Мирона Маркевича, золотая интрига уже мертва.