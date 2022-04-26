Чемпионат Украины по футболу не будет доигран из-за войны. Кто стал чемпионом?

Динамо против Шахтера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Война против России поставила на паузу украинский футбол. УПЛ приостановлена, поскольку из-за военного положения невозможно проводить поединки.

Долгое время наши функционеры надеялись, что боевые действия прекратятся и футбол сможет вернуться, однако фашисты и не думают останавливаться. Таким образом, сезон 2021/2022 признали завершенным.

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Официальный сайт УПЛ сообщил, что клубы назвали нынешнюю турнирную таблицу окончательной. Согласно ей, формальным чемпионом Украины признан донецкий Шахтер, опережавший Динамо на два балла. Киевляне же смогут претендовать на путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Также журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале рассказал, что на еврокубковую аттестацию будут подаваться Днепр-1, Заря и Ворскла, занявшие 3-5 места. Команда Игора Йовичевича должна играть в Лиге Европы, а луганчане и полтавчане – в Лиге Конференций.

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Награждения призеров не будет. Кроме того, вылет в Первую лигу отменен, а вопрос повышения в классе команд второго эшелона будет рассмотрен 25 мая. Вероятен вариант расширения УПЛ. Тогда же клубы планируют обсудить дату начала нового сезона, если же в тот момент ее уже можно будет планировать.

Что же касается Кубка Украины, то этот розыгрыш, скорее всего, будет аннулирован и признан недействительным. Решения по УПЛ и Кубку должны еще быть утверждены Исполкомом УАФ. Все клубы единогласно поддержали это решение.