Чемпіонат України з футболу не буде дограний через війну. Хто став чемпіоном?

Динамо проти Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Війна проти Росії на паузу поставила український футбол. УПЛ призупинена, оскільки через воєнний стан неможливо проводити поєдинки.
Довгий час наші функціонери сподівалися, що бойові дії припиняться і футбол зможе повернутись, проте фашисти і не думають зупинятися. Таким чином сезон 2021/2022 визнали завершеним.
Офіційний сайт УПЛ повідомив, що клуби назвали нинішню турнірну таблицю остаточною Відповідно до неї, формальним чемпіоном України визнано донецького Шахтаря, який випереджав Динамо на два бали. Кияни ж зможуть претендувати на путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів.
Також журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі розповів, що на єврокубкову атестацію подаватимуться Дніпро-1, Зоря та Ворскла, які посіли 3-5 місця. Команда Ігора Йовічевича має грати у Лізі Європи, а луганчани та полтавці – у Лізі Конференцій.
Нагородження призерів не буде. Крім того, виліт у Першу Лігу скасовано, а питання підвищення у класі команд другого ешелону буде розглянуто 25 травня. Імовірний варіант розширення УПЛ. Тоді ж клуби планують обговорити дату початку нового сезону, якщо на той час її вже можна буде планувати.
Щодо Кубка України, то цей розіграш, швидше за все, буде анульований і визнаний недійсним. Рішення щодо УПЛ та Кубка мають ще бути затверджені Виконкомом УАФ. Усі клуби одноголосно підтримали це рішення.