Чемпионат Украины по футболу может быть доигран в европейской стране

Поединки УПЛ могут пройти на легендарном "Сан-Сиро"

В Украине уже девятый день длится война против российской агрессии. В стране введено военное положение, что делает невозможным проведение многих развлекательных мероприятий.

Одно из них – футбол. Чемпионат Украины приостановлен, а большинство игроков покинули страну. Поддержку украинскому футболу высказали многие личности из мира спорта.

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В частности, президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что готов помочь беженцам из нашей страны. Также функционер пригласил украинские команды доиграть сезон на Апеннинском полуострове.

"Мы готовы принять украинских беженцев и провести матчи их чемпионата. Я очень переживаю украинский вопрос, как и все, кто уважает жизнь и человеческое достоинство. Футбол демонстрирует единство, которого раньше не было. Этот вид спорта является феноменом сильной социальной агрегации".

Отметим, что на данный момент в чемпионате Украины 2021/2022 сыграно 18 туров из 30-ти. Лидирует донецкий Шахтер, опережающий киевское Динамо на два очка.