Чемпіонат України з футболу можуть дограти у європейській країні

Поєдинки УПЛ можуть відбутися на легендарному "Сан-Сіро"

В Україні вже дев'ятий день триває війна проти російської агресії. У країні введено воєнний стан, що унеможливлює проведення багатьох розважальних заходів.

Один із них – футбол. Чемпіонат України призупинений, а більшість гравців залишили країну Підтримку українському футболу висловили багато людей зі світу спорту.

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Зокрема президент федерації футболу Італії Габріеле Гравіна заявив, що готовий допомогти біженцям з нашої країни. Також функціонер запросив українські команди дограти сезон на Апеннінському півострові.

"Ми готові прийняти українських біженців та провести матчі їхнього чемпіонату. Я дуже переживаю українське питання, як і всі, хто поважає життя та людську гідність. Футбол демонструє єдність, якої раніше не було. Цей вид спорту є феноменом сильної соціальної агрегації".

Зазначимо, що нині у чемпіонаті України 2021/2022 зіграно 18 турів із 30-ти. Лідирує донецький Шахтар, який випереджає київське Динамо на два очки.