Чемпиона мира по дзюдо зарезали из-за витаминов

Камолиддин Расулов. Фото НОК Узбекистана

В Ташкенте от полученных в ходе конфликта ножевых ранений скончался 29-летний дзюдоист Камолиддин Расулов.

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В убийстве чемпиона мира по самбо среди юниоров Камолиддина Расулова подозревается другой дзюдоист, чемпион Узбекистана, сообщает gazeta.uz.

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По данным Генеральной прокуратуры Узбекистана, преступление произошло вечером 13 сентября. Примерно в 21:30 гражданин Ш. Т. позвонил Расулову и заявил, что его здоровье ухудшилось из-за употребления витаминов, купленных по совету дзюдоиста. Он также сообщил, что врачи назвали его болезнь неизлечимой.

Во время телефонного разговора Ш. Т. назначил собеседнику встречу, где между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры Ш. Т. несколько раз ударил Камолиддина кухонным ножом.

Ранее мы писали, что олимпийский чемпион по дзюдо, бывший депутат парламента Грузии Зураб Звиадаури задержан по обвинению в умышленном убийстве.