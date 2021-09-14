14 сентября 19:45
Севилья --
Зальцбург --
14 сентября 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 сентября 22:00
Динамо --
Бенфика --
14 сентября 22:00
Барселона --
Бавария --
14 сентября 22:00
Челси --
Зенит --
14 сентября 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 сентября 22:00
Лилль --
Вольфсбург --
14 сентября 22:00
Вильярреал --
Аталанта --
15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Чемпиона мира по дзюдо зарезали из-за витаминов

Любомир Луканюк
14 сентября, 18:01
Ссора двух дзюдоистов в Узбекистана завершилась трагедией. Чемпион страны несколько раз ударил чемпиона мира кухонным ножом

Камолиддин Расулов. Фото НОК Узбекистана

В Ташкенте от полученных в ходе конфликта ножевых ранений скончался 29-летний дзюдоист Камолиддин Расулов.

Читайте также: Смерть за "золото"! Юного дзюдоиста убили после победы на турнире

В убийстве чемпиона мира по самбо среди юниоров Камолиддина Расулова подозревается другой дзюдоист, чемпион Узбекистана, сообщает gazeta.uz.

Реклама

По данным Генеральной прокуратуры Узбекистана, преступление произошло вечером 13 сентября. Примерно в 21:30 гражданин Ш. Т. позвонил Расулову и заявил, что его здоровье ухудшилось из-за употребления витаминов, купленных по совету дзюдоиста. Он также сообщил, что врачи назвали его болезнь неизлечимой.

Во время телефонного разговора Ш. Т. назначил собеседнику встречу, где между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры Ш. Т. несколько раз ударил Камолиддина кухонным ножом.

Ранее мы писали, что олимпийский чемпион по дзюдо, бывший депутат парламента Грузии Зураб Звиадаури задержан по обвинению в умышленном убийстве.

Реклама