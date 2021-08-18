Олимпийского чемпиона задержали за убийство. В перестрелке погиб его брат

Чемпиону Афин-2004 по дзюдо Зурабу Звиадаури грозит срок до 15 лет за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. По информации полиции он застрелил человека

Зураб Звиадаури - олимпийский чемпион по дзюдо

Олимпийский чемпион по дзюдо бывший депутат парламента Грузии Зураб Звиадаури задержан по обвинению в умышленном убийстве.

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40-летний спортсмен стал участником перестрелки возле села Цинандали. Кровавая разборка произошла в понедельник вечером. В результате перестрелки погибли трое человек, в том числе Звиад Звиадаури, брат дзюдоиста, сообщает sport24.

Вместе с Зурабом Звиадаури был задержан за незаконное ношение оружия некий Джаба Джангирашвили. Именно из его пистолета был сделан первый выстрел во время конфликта, за которым последовал ответный огонь со стороны одного из участников разборки Ники Кенчошвили. Именно Кенчошвили выстрелил в брата Звиадаури, в результате чего тот скончался. Следствие установило, что в ходе противостояния выстрел из пистолета Джангирашвили осуществил и сам Зураб, смертельно ранив Кенчошвили.

Уголовное дело ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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Зураб Звиадаури – олимпийский чемпион 2004 года. На его счету два "серебра" чемпионатов мира и "бронза" чемпионата Европы.