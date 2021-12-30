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Чемпион России попал в реанимацию после встречи с конем

Андрей Трофимов
30 декабря, 16:24
Адель Халилуллин хотел покататься по ипподрому на лошади, но получил копытом по голове

Халилуллин со своим конем

17-летний жокей Адель Халилуллин госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Юный спортсмен занимается конным спортом в Актюбинске (Татарстан) и является чемпионом России среди юниоров.

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Адель собирался поехать в Краснодар за новым жеребцом, но перед этим решил навестить лошадь, с которой выступал до недавнего времени. Но в конюшне конь ударил парня копытом по голове.

Халиуллин сейчас находится в реанимации – не разговаривает и почти ни на что не реагирует, сообщает Sport24.

Ранее мы писали, что правозащитная организация People for the Ethical Treatment of Animals (Люди за этичное обращение с животными) призвала МОК исключить конный спорт из программы Игр.