Чемпион России по легкой атлетике умер на тренировке

Мастер спорта в беге на 60 и 110 метров с барьерами Григорий Маляренко умер в возрасте 22 лет прямо во время тренировке

Маляренко дважды выигрывал чемпионат России

На тренировке в Омске умер 22-летний российский легкоатлет Григорий Маляренко, мастер спорта в беге на 60 и 110 метров с барьерами. Двукратный чемпион России среди молодежи.

Читайте также: В семье Андрея Шевченко случилось горе

Реклама

"Во время занятий легкоатлету стало плохо, бригада скорой помощи прибыла на место оперативно, однако спасти жизнь спортсмена не удалось", – приводит слова пресс-службы омского Минспорта SuperOmsk.

Ранее мы писали, что массовыми жертвами завершился в Китае ультрамарафон по пересеченной местности. Во время забега на горном участке в провинции Ганьсу на северо-западе страны из-за внезапно изменившихся погодных условий погиб 21 спортсмен. Местные власти называют инцидент несчастным случаем, вызванным внезапным изменением погодных условий.