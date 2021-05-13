Чем кормят Ломаченко в Штатах: боксер показал свой обед

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко в США начал подготовку к бою против Масаеси Накатани и показал, чем он питается в тренировочном лагере

Знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко на днях попал в скандал с видео ко Дню победы, где фигурировала георгиевская ленточка. После чего боксер вместе с отцом вылетел в США, где будет готовиться к поединку против японца Масаеси Накатани.

Естественно, одним из важных факторов в спорте является правильное питание. В соцсетях Ломаченко показал, что кушает во время подготовки к бою. На тарелке Василия удалось разглядеть мясо, кукурузу, перец и помидор.

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Напомним, что бой Ломаченко – Накатани пройдет 26 июня в Лас-Вегасе. На счету 31-летнего японца 19 побед (13 – нокаутом) и одно поражение – от обидчика Васи Теофимо Лопеса. Масаеси быстро отошел от неудачи и в предыдущем поединке в декабре 2020 года нокаутировал Феликса Вердехо, завоевав титул интерконтинентального чемпиона WBO.