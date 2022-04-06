Челси – Реал: онлайн-трансляция Лиги чемпионов

Челси vs Реал / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В среду, 6 апреля, продолжатся четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. В Лондоне Челси встречается с Ливерпулем.

Днем ранее:

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Челси надеется повторить результат прошлого сезона, когда лондонцы в полуфинале обыграли Реал на "Стэмфорд Бридж". А потом и вовсе забрали трофей Лиги чемпионов.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка в Лондоне.

История противостояния

В полуфинале прошлой Лиги чемпионов Челси выиграл с результатом 3:1. Первая игра в Мадриде завершилась вничью – 1:1. Счет на 14-й минуте открыл Кристиан Пулишич, на что хозяева ответили спустя 15 минут точным ударом Карима Бензема. На "Стэмфорд Бридж" лондонцы забили два безответных мяча усилиями Тимо Вернера (28) и Мейсона Маунта (85).

В матче за Суперкубок УЕФА-1998 победу "Челси" принес гол Густаво Пойета за семь минут до конца основного времени. В итоге обладатель Кубка кубков Челси одолел победителя Лиги чемпионов Реал со счетом – 1:0.

Челси обыграл мадридцев и в финале Кубка кубков 1971 года. Первый матч завершился со счетом 1:1. На точный удар Питера Осгуда Реал ответил голом Игнасио Соко в самой концовке. Двумя днями позже прошла переигровка. На точные удары Джона Демпси и Осгуда мадридцы ответили голом Себастьяна Флейтаса. Победа Челси – 2:1.

Тренеры

Томас Тухель, главный тренер Челси:

"Лига чемпионов – невероятно трудный и требовательный турнир. Здесь все время приходится сталкиваться с трудностями. Но с другой стороны, это как раз то, что мы любим. Тут приходится решать проблемы, но это то, что мы выбрали. Нам это нравится. Мы постоянно боремся с испытаниями. Нам нравится преодолевать трудности".

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Наставник Реала Карло Анчелотти сдал положительный тест на COVID-19 и не поехал в Лондон.

Кто фаворит

Букмекеры считают английский клуб небольшим фаворитом на выход в полуфинал. Котировки на проход Челси – 1.81, на проход Реала – 2.07.

Что касается конкретного матча, то тут ситуация следующая: коэффициент на победу Челси – 2.15, на ничью – 3.30, на победу Реала – 3.70.

Где смотреть

В Украине поединок можно будет посмотреть на интернет-платформе Megogo.

Когда ответный матч

В Мадриде команды встретятся 12 апреля.

Новое правило

В сезоне 2021/22 изменились правила: при равном счете по сумме двух матчей после ответного назначается дополнительное время и при необходимости серия пенальти, независимо от количества забитых командами голов на выезде.