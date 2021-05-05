Челси и Реал сражаются за вторую путевку в финал Лиги чемпионов. Из Мадрида лондонцы увезли ничью и перед домашним поединком выступают в роли фаворита

Фото: REUTERS/Sergio Perez

В среду, 5 мая, в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов: Челси примет мадридский Реал. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН ЧЕЛСИ – РЕАЛ

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Неделю назад в Мадриде команды расписали мировую 1:1. На гол Кристиана Пулишича Реал ответил красивым ударом в исполнении Карима Бензема. В том поединке гости смотрелись даже предпочтительнее хозяев поля, поэтому ответная игра обещает быть еще интереснее.

Между очными поединками Челси и Реал провели очередные матчи в рамках национальных чемпионатов. Реал продолжает борьбу за чемпионство, а Челси борется за путевку в Лигу чемпионов, поэтому времени на отдых у них не было – лондонцы обыграли Фулхэм 2:0, а мадридцы с таким же счетом одолели Осасуну.

Челси подходит к ответственному матчу с одной потерей – в лазарете команды находится Матео Ковачич. У Реала травмированы Дани Карвахаль и Лукас, а участие Рафаэля Варана под вопросом – он получил повреждение в матче с Осасуной.

Ориентировочные составы от УЕФА

Челси: Менди; Кристенсен, Тьяго Силва, Рюдигер; Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл; Пулишич, Вернер, Маунт

Менди; Кристенсен, Тьяго Силва, Рюдигер; Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл; Пулишич, Вернер, Маунт Реал: Куртуа; Вальверде, Рамос, Эдер Милитао, Начо; Каземиро, Кроос, Модрич; Асенсио, Бензема, Винисиус Жуниор

Букмекеры о матче Челси – Реал:

Букмекеры считают Челси фаворитом матча: коэффициент на победу команды Томаса Тухеля – 2.15, на ничью – 3.45, на победу Реала – 3.60. Что касается выхода в финал Лиги чемпионов, то коэффициенты следующие: на Челси – 1.63, на Реал – 2.37.

Где смотреть матч Челси – Реал:

Матч Челси – Реал в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 22:00.

Что дальше:

В финале турнира победитель сегодняшней пары встретится с Манчестер Сити Александра Зинченко, который по сумме двух матчей уверенно одолел ПСЖ (2:0 и 2:1). Финальный поединок пройдет в Стамбуле на Олимпийском стадионе 29 мая.