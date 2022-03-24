Челси разрешили продавать билеты на матчи. Клуб намерен передать все доходы украинцам

Челси сможет продавать билеты / Фото: Reuters

Россия продолжает кровавую войну против Украины. Уже месяц как путинские фашисты бомбят наши города и не щадят мирное население, в том числе и детей.

Неудивительно, что цивилизованный мир абстрагируется от страны-агрессора, накладывая все больше и больше санкций на РФ. Касается это и футболе, где ФИФА и УЕФА выкинули из своих соревнований российские клубы и сборные.

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Также санкции коснулись и российского олигарха Романа Абрамовича. Из-за них миллиардер остался без футбольного клуба Челси, которому запретили осуществлять коммерческую деятельность.

Правда, АПЛ пошла на некоторые уступки команде. Челси разрешили продавать билеты на выездные матчи чемпионата, а также на игры Кубка страны и Лиги чемпионов. Это означает, что в игре с Реалом в четвертьфинале ЛЧ лондонцы не останутся без поддержки.

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При этом весь доход от продажи билетов будет сразу направлен в Английскую Премьер-Лигу. При этом сам клуб попросил организацию, чтобы сумма была перечислена жертвам войны в Украине.

В нынешнем сезоне Челси осталось отыграть четыре выездных поединка в чемпионате. Также команда сыграет две игры против Реала в ЛЧ и полуфинальный поединок против Кристал Пэлас в Кубке Англии на "Уэмбли". В последних двух турнирах лондонцы могут сыграть еще больше матчей в случае успеха.