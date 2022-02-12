12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед 1
Саутгемптон 1
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Челси – Палмейрас: онлайн финала клубного чемпионата мира

Александр Трикиша
12 февраля, 15:55
В субботу, 12 февраля, на "Мохаммед бин Зайед Стэдиум" в Абу-Даби пройдет финальный поединок клубного чемпионата мира: английский Челси встретится с бразильским Палмейрасом

Челси VS Палмейрас / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Матч начнется в 18:30 по киевскому времени. Мы проведет текстовую онлайн трансляцию с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН ЧЕЛСИ – ПАЛМЕЙРАС

Реклама

На поле сойдутся победитель Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес прошлого сезона. Напомним, Челси в финале ЛЧ обыграл Манчестер Сити нашего Александра Зинченко со счетом 2:1.

А Палмейрас одолел Фламенго – 2:1. Кстати, интересная цитация получилась, в Европе звание лучшего разыгрывали два английских клуба, а в Южной Америке – два бразильских.

История противостояния

Челси еще ни разу не встречался с Палмейрасом в официальных матчах. Зато Челси имеет не очень приятные воспоминания от поединка против Коринтианса в 2012 году. Тогда бразильский клуб обыграл лондонцев со счетом 2:1 и забрал трофей себе.

Это был последний случай, когда победителем клубного чемпионата мира становился не европейский клуб. Предыдущий розыгрыш, напомним, выиграла Бавария.

Бавария выиграла клубный ЧМ в прошлом году

Путь к финалу

Челси и Палмейрас стартовали в турнире с полуфиналов. Лондонцы встретились с Аль-Хилялем и одержали минимальную победу благодаря голу Ромелу Лукаку.

Палмейрас на предыдущей стадии справились с египетским Аль-Ахли – 2:0. Кстати, один из двух мячей забил бывший динамовец Дуду, записавший на своей счет еще и ассист.

Дуду стал героем матча против Аль-Ахли. Фото: Reuters

Котировки букмекеров

Аналитики считают Челси фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Томаса Тухеля в основное время – 1. 67, на ничью – 3.85, на победу Палмейраса – 5.60. Подробнее о котировках и прогнозе от Кирилла Круторогова в отдельном материале.