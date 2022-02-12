Челсі – Палмейрас: онлайн фіналу клубного чемпіонату світу

Челсі VS Палмейрас / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Матч розпочнеться о 18:30 за київським часом. Ми проведе текстову онлайн-трансляцію з описом всіх ключових моментів.

ОНЛАЙН ЧЕЛСІ – ПАЛМЕЙРАС

На полі зійдуться переможець Ліги чемпіонів та Кубка Лібертадорес минулого сезону. Нагадаємо, Челсі у фіналі ЛЧ обіграв Манчестер Сіті нашого Олександра Зінченка з рахунком 2:1.

А Палмейрас здолав Фламенго – 2:1. До речі, цікава цитація вийшла, в Європі звання найкращого розігрували два англійські клуби, а в Південній Америці – два бразильські.

Історія протистояння

Челсі ще жодного разу не зустрічався з Палмейрасом у офіційних матчах. Натомість Челсі має не дуже приємні спогади від поєдинку проти Корінтіанса у 2012 році. Тоді бразильський клуб обіграв лондонців із рахунком 2:1 та забрав трофей собі.

Це був останній випадок, коли переможцем клубного чемпіонату світу ставав не європейський клуб. Попередній розіграш, нагадаємо, виграла Баварія.

Баварія виграла клубний ЧС минулого року

Шлях до фіналу

Челсі та Палмейрас стартували у турнірі з півфіналів. Лондонці зустрілися з Аль-Хілялем і здобули мінімальну перемогу завдяки голу Ромелу Лукаку.

Палмейрас на попередній стадії впорався з єгипетським Аль-Ахлі – 2:0 . До речі, один із двох м'ячів забив колишній динамівець Дуду, який записав на своєму рахунку ще й асист.

Дуду став героєм матчу проти Аль-Ахлі. Фото: Reuters

Котирування букмекерів

Аналітики вважають Челсі фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Томаса Тухеля в основний час – 1.67, на нічию – 3.85, на перемогу Палмейраса – 5.60. Докладніше про котируваннях та прогнозі від Кирила Круторогова у окремому матеріалі.