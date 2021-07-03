Чехия – Дания: где и когда смотреть матч 1/4 финала на Евро

Поединок двух темных лошадок на Олимпийском стадионе в Азербайджане стартует в 19:00 по киевскому времени. Победитель выходит на пару Англия – Украина

Сборная Чехии с флагом / Фото: Reuters

В субботу определятся все четыре полуфиналиста чемпионата Европы. Сегодня проходят еще два матча – в Баку и в Риме. На нашем сайте идет Чехия – Дания онлайн. Команды, которые на групповом этапе добыли лишь по одной победе, на старте плей-офф добыли убедительные победы.

В прямом эфире на украинском телевидении матч одновременно покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Трансляция непосредственно со стадиона начинается в 18:50. Перед этим эксперты обменяются мнениями в студии. В интернете же игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

В повторе дуэль команд Чехии и Дании покажут уже в ночь на воскресенье в 1:30 на канале "Футбол 3". В последний день недели желающие могут приобщиться к просмотру в другое удобное время – в 16:20 на "Футбол 2", в 18:40 – на "Футбол 3", в 22:25 – на "Футбол 1".

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Также мы ведем онлайн-трансляцию Украина – Англия.

Вспомним, как Патрик Шик забил шотландцам с центра поля: