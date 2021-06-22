Чехия – Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Следите в онлайн-режиме за ходом противостояния чехов и англичан в третьем туре группового раунда Евро-2020 на Уэмбли – видео, фото и комментарии

Чехия vs Англия на Евро-2020 / Фото: Reuters

Во вторник, 22 июня, на Евро-2020 финишируют матчи в группе D. На лондонском стадионе "Уэмбли" встречаются Чехия и Англия, досрочно вышедшие в 1/8 финала, но в очном противостоянии решающие – с какого же места. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого матча с видео, фото и комментариями.

ЧЕХИЯ – АНГЛИЯ

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Обе команды на Евро по разу победили и сыграли вничью, а в очном противостоянии поспорят за первое место в группе. Чехам, в составе которых Патрик Шик забил уже три гола, для выигрыша группы сегодня хватит и ничьей. Англичанам же для этого нужна победа.

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Только вот нужно ли первое место в группе англичанам? С одной стороны, оно позволит им начать плей-офф в родных стенах. Но с другой – против кого! Это будет вторая команда в группе F с Францией, Германией, Португалией и Венгрией. Возможно, англичанам даже лучше было бы финишировать в своем квартете вторыми и попасть на второе место группы Е (Швеция, Словакия, Испания, Польша).

ПОЛНЫЕ РАСКЛАДЫ В ГРУППЕ D

Чехия уже вышла в плей-офф. Она займет первое место, если избежит поражения от Англии. Она станет второй, если проиграет, а в параллельном матче Шотландия победит Хорватию. Чехи будут третьими, если проиграют Англии, а Хорватия победит с достаточным счетом, чтобы опередить их по разнице мячей.

Англия уже вышла в плей-офф. Победа над Чехией принесет ей первое место. Англичане будут лишь третьими, если проиграют Чехии, а Шотландия победит с достаточным счетом, чтобы опередить их по разнице мячей.

Хорватия обязана побеждать, чтобы выйти в плей-офф хотя бы с третьего места. При этом она еще может обойти чехов в споре за второе место по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Шотландия обязана побеждать, чтобы выйти в плей-офф хотя бы с третьего места. При этом она еще может обойти англичан в споре за второе место по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

ЧЕХИЯ – АНГЛИЯ: ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Чехия: Вацлик; Цоуфал, ﻿Челустка, Калас, Боржил; ﻿Соучек, Голеш; Масопуст, Дарида, Янкто; Шик

"Висят" на карточке: Боржил, Гложек, Масопуст

Англия: Пикфорд; Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу; Филлипс, Райс, Беллингем; Грилиш, Кейн, Стерлинг

"Висит" на карточке: Фоден

ЧЕХИЯ – АНГЛИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET считают большим фаворитом матча Англию. На ее победу установлен коэффициент 1.56, на ничью – 3.75, на победу Чехии – 8.30. Наиболее вероятным счетом аналитики называют 1:0 в пользу англичан.

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ЧЕХИЯ – АНГЛИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Чехия – Англия во вторник, 22 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как в предыдущем туре Англия сыграла 0:0 с Шотландией

Смотрите, как в предыдущем туре Чехия сыграла 1:1 с Хорватией