Царапаются друг о друга! Героиня Олимпиады уже износила свои медали

Швейцарка Белинда Бенчич со своими медалями / Фото: Instagram

24-летняя швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая на Олимпиаде в Токио выиграла золото в одиночном разряде и серебро в паре, призналась, что нет отбоя от желающих прикоснуться к ее наградам.

"Могу подтвердить, что все хотят потрогать медаль. Она уже немного поцарапанная", – рассказала о своем золоте Бенчич

"А поскольку у меня две медали, они еще и царапаются друг о друга"

"Я уже очень осторожно беру их в руки", – приводит слова Белинды Бенчич Wtatennis

Вместе с тем Бенчич получает удовольствие от статуса олимпийской чемпионки: "Мои мечты сбылись – теперь я могу расслабиться и играть спокойно", – говорит спортсменка.

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Ранее мы писали, что мэр японской Нагои неудачно укусил медаль олимпийской чемпионки по софтболу Миу Гото. Теперь придется делать дубликат.

Также мы рассказывали, что олимпийская призерка Токио продала медаль за три миллиона гривен. Польская метательница копья Мария Андрейчик рассталась с серебром Игр-2020, чтобы помочь больному мальчику.