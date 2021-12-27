Бывший тренер Шахтера может возглавить клуб Яремчука

Фонсека и Яремчук / Фото: Коллаж: Сегодня

Лиссабонская Бенфика вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, оставив за бортом Барселону. Но в национальном чемпионате клуб идет на третьем месте. И вылетел из Кубка Португалии. Это и послужило разговорам о смене главного тренера.

Жорже Жезуш может покинуть свой пост уже этой зимой. На смену ему Calciomercato.it сватает бывшего наставника Ювентуса Андреа Пирло.

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Андреа Пирло / Фото: Reuters

В пользу итальянца говорит тот факт, что ранее он играл в Милане с нынешним президентом Бенфики Руи Коштой.

Как запасной вариант рассматривается бывший тренер Шахтера и Ромы Паулу Фонсека. Ранее португалец был кандидатом на пост тренера Тоттенхэма, но лондонский клуб возглавил Антонио Конте.

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Напомним, что за Бенфику играет украинский форвард Роман Яремчук. Недавно он провел свой лучший матч в карьере.