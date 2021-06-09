Бывший футболист Динамо пожаловался на дедовщину в Киеве

Чемпион Украины-2009 Олег Допилка рассказал, как в начале своего пребывания в столице ему приходилось рассказывать старшим стишки и бегать по их указке на рынок

Чемпион Украины-2009 Олег Допилка / Фото: FootBoom

Бывший футболист киевского Динамо Олег Допилка, в составе команды ставший чемпионом Украины-2009, пожаловался на дедовщину, с которой столкнулся в первый год своего проживания в Киеве.

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Отметим, что до попадания в академию Динамо уроженец Николаевской области выступал за киевский РВУФК.

"Тяжело было сначала в Киеве, очень тяжело. Во-первых, дедовщина. Во-вторых, нет условий – ни стирки, ни питания. В 22:00 свет выключили, ни телевизора, ни общения с родными, мобильных телефонов – нет"

"Какой была дедовщина? Приходилось и стишки рассказывать. На рынки ходить покупать печенье. Бывало, кирпичи покупали, хотя лично я не покупал. Приходит старший: "Купи кирпич", спрашивают: "Зачем он нужен?", говорит: "Ну купи", и покупаешь. Мне тогда 13 лет было", – провидит слова Допилки Профутбол

Сейчас Олегу Допилке 35 лет. В последние годы защитник выступал за Минай, а на данный момент является игроком клуба Второй лиги – ФК Ужгород.

Три года назад в Ужгороде на футзальном турнире Допилку избили фанаты.