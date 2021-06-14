Бывшая любовница Милевского обвинила Зинченко в поражении от Нидерландов

Александр Зинченко и Тина Канделаки / Фото: Reuters

Генеральный продюсер "Матч ТВ" российская телеведущая Тина Канделаки обвинила экс-игрока Уфы, а ныне футболиста МанСити Александра Зинченко в поражении Украины от Нидерландов 2:3 на Евро-2020.

Напомним, выиграв воздушное единоборство у Зинченко, Дензел Думфрис на 85-й минуте забил победный для Нидерландов мяч.

"Сборная Украины уступила голландцам в первом матче – 2:3, и справедливо будет сказать, что именно сборная Нидерландов была хозяином положения в этом матче. Именно она уверенно владела мячом и резко разгоняла игру. Да так, что скорость принятия решений казалась недоступной для соперников. Да, потом случился красивый камбэк, но тут сказалась холодная весна/лето Александра Зинченко", – написала у себя в Telegram Канделаки

Под холодной весной/летом Зинченко Канделаки, судя по всему, подразумевает, что в конце мая также из-под украинца Челси забил победный для себя гол в финале Лиги чемпионов с Манчестер Сити.

Смотрите, как из-под Зинченко забил Челси

Смотрите, как из-под Зинченко забили Нидерланды

Добавим, что в свое время у российской телеведущей были романтические отношения с экс-футболистом сборной Украины Артемом Милевским. "У нас был секс с Канделаки в Киеве. Она крутая", – говорил Артем.

Артем Милевский и Тина Канделаки / Фото: Championat.ru