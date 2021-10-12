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Заря --
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Динамо --
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Колос --
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Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
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Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
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Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
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Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
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Шериф --
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Реал --
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Вольфсбург --
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Бывшая команда Петракова вышла в финал отбора на Евро-2022

Александр Трикиша
12 октября, 17:47
Сборная Украины U-19 с первого места пробилась в элитный раунд отбора на Евро-2022. Наша команда ушла от поражения в поединке против Польши и сохранила за собой лидерство в группе

Владимир Езерский вывел юниорскую сборную Украины в элит-раунд отбора на Евро / Фото: УАФ

Важные задачи сегодня не только у наших юниоров. Первая команда продолжает бороться за путевку в Катар. Смотреть Украина – Босния можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

Поединок для Владимира Езерского начался не очень удачно – уже на 12-й минуте поляки открыли счет в матче, а на исходе получаса игры вели уже 2:0.

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Тем не менее украинцы смогли еще до перерыва сократить отставание усилиями Егора Ярмолюка, а незадолго до финального свистка Даниил Удод принес Украине важную ничью – 2:2.

Отметим, что Езерский возглавил команду в статусе исполняющего обязанности после ухода Александра Петракова в национальную команду.

Польша (U-19) – Украина (U-19) – 2:2
Голы: Букса (12, пен, 31) – Ярмолюк (45+2, пен), Удод (83)

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Обладатели двух первых мест в 13 квартетах и ​​лучшая сборная среди тех, которые займут третьи места по результатам матчей с первыми и вторыми командами, присоединятся к Португалии в элит-раунде квалификации.

Там будут выступать 28 сборных, разделенных на семь групп, победители которых на Евро-2022 составят компанию хозяину форума – Словакии.

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