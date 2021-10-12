12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Колишня команда Петракова вийшла в фінал відбору на Євро-2022

Олександр Трикіша
12 жовтня, 17:47
Збірна України U-19 з першого місця пробилася до елітного раунду відбору на Євро-2022. Наша команда пішла від поразки в поєдинку проти Польщі і зберегла за собою лідерство в групі

Володимир Єзерський вивів юніорську збірну України в еліт-раунд відбору на Євро / Фото: УАФ

Важливі завдання сьогодні не тільки у наших юніорів. Перша команда продовжує боротися за путівку в Катар. Дивитися Україна – Боснія можна на нашому сайті, а також за допомогою сервісу OLL.TV.

Поєдинок для Володимира Єзерського почався не дуже вдало – вже на 12-й хвилині поляки відкрили рахунок в матчі, а під кінець півгодини гри вели вже 2:0.

Реклама

Проте, українці змогли ще до перерви скоротити відставання зусиллями Єгора Ярмолюка, а незадовго до фінального свистка Данило Удод приніс Україні важливу нічию – 2:2.

Відзначимо, чот Єзерський очолив команду в статусі виконуючого обов'язки після відходу Олександра Петракова в національну команду.

Польща (U-19) – Україна (U-19) – 2:2
Голи: Букса (12, пен, 31) – Ярмолюк (45+2, пен), Удод (83)

Реклама

Володарі двох перших місць в 13-ти квартетах і найкраща збірна серед тих, що посядуть треті місця за результатами матчів з першими і другими командами, приєднаються до Португалії в еліт-раунді кваліфікації.

Там будуть виступати 28 збірних, розділених на сім груп, переможці яких на Євро-2022 складуть компанію господареві форуму – Словаччини.

Реклама

Реклама