Колишня команда Петракова вийшла в фінал відбору на Євро-2022

Володимир Єзерський вивів юніорську збірну України в еліт-раунд відбору на Євро / Фото: УАФ

Важливі завдання сьогодні не тільки у наших юніорів. Перша команда продовжує боротися за путівку в Катар. Дивитися Україна – Боснія можна на нашому сайті, а також за допомогою сервісу OLL.TV.

Поєдинок для Володимира Єзерського почався не дуже вдало – вже на 12-й хвилині поляки відкрили рахунок в матчі, а під кінець півгодини гри вели вже 2:0.

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Проте, українці змогли ще до перерви скоротити відставання зусиллями Єгора Ярмолюка, а незадовго до фінального свистка Данило Удод приніс Україні важливу нічию – 2:2.

Відзначимо, чот Єзерський очолив команду в статусі виконуючого обов'язки після відходу Олександра Петракова в національну команду.

Польща (U-19) – Україна (U-19) – 2:2

Голи: Букса (12, пен, 31) – Ярмолюк (45+2, пен), Удод (83)

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Володарі двох перших місць в 13-ти квартетах і найкраща збірна серед тих, що посядуть треті місця за результатами матчів з першими і другими командами, приєднаються до Португалії в еліт-раунді кваліфікації.

Там будуть виступати 28 збірних, розділених на сім груп, переможці яких на Євро-2022 складуть компанію господареві форуму – Словаччини.