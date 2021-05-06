Знаменитый украинский спортсмен рассказал запутанную историю о перестрелке, из которой он вышел с небольшими царапинами на руках и ногах

Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions

Призер Олимпийских игр-2012 по боксу Денис Беринчик ведет подготовку к необычному поединку. Напомним, 19 июня Беринчик проведет бой на голых кулаках против друга Конора Макгрегора – представителя Ирландии Артема Лобова. Сегодня же уроженец Луганской области удивил рассказом об участии в потасовке. Правда, не сообщил, где именно, что и как произошло.

На своей страничке в Instagram 33-летний уроженец Луганской области опубликовал видеоролик с надписью: "Остановил перестрелку". В нем он сообщил:

"Йо-йо-йо, здоров, пацаны. Я смотрю у вас там уже тренировки начались. Сбор, короче, начался. Вчера вечером было три огнестрела, дали всем в ногу, одному бедро сломали, трофейную "Беретту" забрали. У меня ссадины на локтях, на коленях. Так что заживаем".

При этом парень не теряет оптимизма и поздравил всех с майскими праздниками, а своего молодого тренера – с днем рождения.

Недавно Беринчик рассказал об утрате новорожденного сына.

Боксер выступает в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) и выиграл все 14 боев в профессионалах. Смотрите, как Денис встретился с Василием Ломаченко и Александром Усиком:

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Ранее Беринчик потребовал 300 тысяч долларов с россиянина.