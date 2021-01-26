"Наши доктора... Укололи что-то": боксер Денис Беринчик об утрате новорожденного сына

Знаменитый украинский боксер Денис Беринчик поделился воспоминаниями о печальной странице своей жизни – утрате новорожденного сына Тимура летом 2018 года.

"Как мы скажем – на все воля Божья. Но когда вот есть наши доктора, которые не слишком сильно образованные, мы знаем, как они учились в свои годы, потому что так же учились и мы..."

"Есть момент погрешности на докторскую ситуацию – укололи что-то, вызвали преждевременные роды, сказали, что нужно сохранить плод, посчитали свои сроки, на шестимесячном этапе сделали кесарево... Слишком был маленьким, подключили к аппарату искусственного дыхания... А через две недели... Покрестили. Ангел ушел"

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Денис Беринчик / Фото: Instagram

"Тяжело с такими моментами жить и тянуть этот крест. Но, думаю, что я в этой стране и на этой планете не один такой"

"Наверное, любой мужчина в такой ситуации может взяться за алкоголь и не только, многие семейные пары могут подать на развод. Но, конечно, надо отвлекаться на работу, на самого себя. Нужно, в первую очередь, подтянуть здоровье и держаться вместе. Самому это намного тяжелее перенести"

"Это было почти три года назад. Тогда еще был проект "Танцы со звездами", я был в него вовлечен. Потом сразу же на бокс переключился, поединок, пояса, защита... Жена тоже вышла на работу в полицию. И тот момент, что есть первый ребенок, конечно, дает сил, вдохновения жить дальше"

"И когда я поделился этим горем у себя в Instagram, я хотел, чтобы со мной тоже потянули крест этой скорби все, с кем мне было весело во время моих эпатажных выходов в ринг... Чтобы чуть-чуть хапонули и другой стороны медали", – рассказал в интервью "INTERSPORT Украина" 32-летний Денис Беринчик

Денис Беринчик с женой Лианой / Фото: Instagram

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Отметим, что у серебряного призера Олимпиады-2012 Дениса Беринчика и его жены Лианы есть дочка Мадина, которой в декабре исполнилось четыре года.

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