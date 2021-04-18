Беринчик потребовал триста тысяч долларов с россиянина

Боец российского промоушена кулачных боев Top Dog Иса Исаев вызвал на поединок украинского легковеса Дениса Беринчика, утверждая, что в 2011 году отправил того в нокдаун.
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"Я бросаю Денису Беринчику вызов. В 2011 году я его на ринге на ж*пу посадил, а здесь я его спать уложу", – заявил Исаев
Олимпийский призер-2012 Беринчик у себя в Instagram жестко ответил россиянину.
"Хотел бы прояснить ситуацию по поводу бойца российского промоушена Исы Исаева. Если у вас есть триста (тысяч долларов), я готов не подписывать контракт на бой с Лобовым, а подпишем с вами"
"Но где ты был в 11-м году, я не знаю. Может, реально, когда мы с тобой встречались на турнире класса А в Махачкале, тебе в финале отбили голову? Это был Альберт Селимов. Ты, наверное, свою ж*пу перепутал с моей, братец. Разберись в годах, а потом предъявляй, рассказывай. Сделай сначала вес", – заявил Исаеву Беринчик
Денис Беринчик / Фото: Instagram
Напомним, 19 июня Беринчик проведет бой на голых кулаках против друга Конора Макгрегора – ирландца Артема Лобова.
Смотрите, как тренируется Беринчик
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